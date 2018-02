Thermografische foto moet dakisolatie stimuleren LUCHTBEELD MOET BEWONERS ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN LATEN NEMEN NELE DOOMS

07 februari 2018

02u43 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke laat een thermografische luchtfoto maken van de gemeente. Die brengt de dakisolatie van alle woningen in beeld. "Zo kunnen we onze inwoners stimuleren en ondersteunen om energiebesparende maatregelen aan hun woning te nemen", zegt schepen van Milieu François Willems (Open Vld).

Heel wat inwoners in Lebbeke en wijde omgeving, zoals Dendermonde en Buggenhout, werden in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt door aanhoudend en steeds weerkerend geronk. Op sociale media werden diverse berichten gelanceerd van personen die zich afvroegen wat dat lawaai zo midden in de nacht wel mocht betekenen. Uiteindelijk bleek het om een vliegtuig te gaan dat diverse keren over de gemeente vloog om zo een thermografische luchtfoto te maken. De scan werd net nu uitgevoerd omdat het droog en helder weer was, met erg koude temperaturen en zonder bewolking.





Warmtecamera

De thermografische foto wordt gemaakt in opdracht van het gemeentebestuur van Lebbeke. De gemeenteraad gaf zijn fiat voor deze actie. "We zijn ervan overtuigd dat er heel wat energie via de daken van huizen verloren gaat", zegt schepen François Willems. "Het gaat om zo'n dertig procent. Daarom laten we een luchtfoto maken. Een vliegtuig voert met een warmtecamera een scan uit van al de Lebbeekse daken. Op die manier wordt zichtbaar welke daken goed, minder goed of slecht geïsoleerd zijn." De nodige scans voor de thermografische luchtfoto zijn nu gemaakt en worden in de loop van dit voorjaar verwerkt. In het najaar zal de effectieve foto klaar zijn. Die wordt dan voorgesteld tijdens een infomoment aan alle inwoners. De luchtfoto zal ook via de gemeentelijke website te raadplegen zijn. "Inwoners die liever niet willen dat informatie over hun woning op de website verschijnt, kunnen dit melden aan de milieudienst", zegt Willems. "Die woningen zullen dan gemaskeerd worden."





Bedoeling van het hele project is ervoor zorgen dat daken van Lebbeekse huizen veel beter geïsoleerd worden. "Veel daken zijn immers beperkt of niet geïsoleerd", zegt Willems. "Nochtans resulteert dakisolatie in een flinke besparing op de energiefactuur. Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, wil de gemeente de inwoners stimuleren om werk te maken van meer en betere dakisolatie. Met het project van de luchtfoto gaan we voor een gerichte en persoonlijk aanpak. We ontdekken per woning hoe het precies zit en kunnen inwoners dan individueel informeren, adviseren en ondersteunen om maatregelen te nemen."





Energietips

Om daken beter te isoleren, heeft het Lebbeekse gemeentebestuur ook extra energietips. "Een samenaankoop van dakisolatie kan alvast een mooie besparing opleveren", klinkt het. "Inwoners kunnen voor de aankoop ervan ook een beroep doen op de Vlaamse energielening. Er bestaan bovendien premies voor dak- of zoldervloerisolatie en er is een sociale dakisolatiepremie voor verhuurders voorhanden. Wie isolatie laat plaatsen door een aannemer, kan rekenen op een fiscale belastingvermindering van 30 procent. En wie naast isolatie zijn dak volledig of gedeeltelijk renoveert, heeft mogelijk ook recht op de Vlaamse verbeterings- of renovatiepremie."