Thermografische foto geeft zicht op dakisolatie Nele Dooms

03 december 2018

17u57 0 Lebbeke Welke daken van Lebbekenaren zijn goed geïsoleerd of niet? Daar geeft een thermografische luchtfoto van de gemeente zicht op.

In februari dit jaar vloog een vliegtuig met warmtecamera een aantal keren over het Lebbeekse grondgebied. Dat maakte een scan van de warmte die daken al dan niet vrijgaven. Het resultaat van die gemaakte beelden is een thermografische dakenscan.

“Dat is een warmtefoto van alle daken in Lebbeke”, zegt schepen van milieu François Willems (Open Vld). “Zes duidelijke kleuren geven de gradatie van warmteverlies aan. Op de thermografische luchtfoto kan je dus zien hoeveel warmte via de daken van de huizen verloren gaat. Dat geeft een indicatie over de mate waarin een dak geïsoleerd is.”

Het gemeentebestuur hoopt zo dat inwoners waar nodig hun daken beter isoleren. “Dat zorgt niet alleen voor meer comfort, maar ook voor een flinke besparing op de energiefactuur”, klinkt het. “Bovendien betekent dit een vermindering van de CO2-uitstoot. Zo dragen inwoners een steentje bij om klimaatverandering tegen te gaan.”

Wie benieuwd is naar het warmteverlies van zijn dak, kan de warmtefoto vinden op de website www.lebbeke.be. Via een zoekfunctie kunnen geïnteresseerden hun adres ingeven. Dan verschijnt die woning centraal op het scherm. Hoe roder het dak op de kaart wordt weergegeven, hoe meer warmte er verloren gaat. Wie daar vragen over heeft, kan terecht bij de Milieudienst via milieudienst@lebbeke.be of 052/46.82.47.