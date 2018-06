Tessa Wullaert speelt beachtennis 23 juni 2018

Tennisclub Hof ter Burst in Lebbeke ontvangt op zondag 24 juni de Flanders Beachtennis Tour 2018. Hof Ter Burst is ondertussen zowat de draaischijf van deze spectaculaire zomersport in België. Zeven jaar geleden legde de club twee beachsporterreinen aan en intussen zijn er al zes.





De Flanders Beachtennis Tour 2018 opent met een FUN-tornooi speciaal voor recreanten met geen of weinig ervaring. Het tornooi start met een initiatie-sessie. Kinderen vanaf negen jaar komen aan bod in een aparte reeks. Er wordt in poules gespeeld, zodat iedereen meer dan één wedstrijd speelt. Aline Zeger, kapitein van de Red Flames, en Tessa Wullaert, Gouden Schoen 2017, hebben hun deelname bevestigd. In de namiddag is er voor de PRO-spelers ook een King & Queen of the Beach-tornooi. Zo is ook de Belgische top aan het werk te zien. Iedereen is vanaf 9.30 uur welkom op de beachtennis-terreinen van Hof Ter Burst, aan de Hof-ter-Burstbaan in Lebbeke. Info: www.flandersbeachtennistour.be. (DND)