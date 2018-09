TERUG NAAR SCHOOL: Basisschool Heizijde voortaan autonoom Nele Dooms

03 september 2018

De Vrije Basisschool Heizijde is vanaf dit schooljaar een autonome school en geen wijkafdeling van de Vrije Basisschool Lebbeke meer.

Met drie kleuterklassen en zes leerjaren is het aanbod basisonderwijs daar vanaf nu compleet. Vroeger konden kinderen in Heizijde maar terecht tot het derde leerjaar, maar het aanbod is sinds kort opengetrokken. Voor juf Hilde Van Opdorp was het een bijzondere start maandagochtend. Zij begint haar allerlaatste schooljaar als leerkracht, want in juni gaat ze met pensioen. "De eerste weken van ons schooljaar zijn Gouden Weken", zegt directeur Bart Hiel. "We werken hierbij vooral aan teamspirit en groepsgevoel. We zetten helemaal in op een goede start."