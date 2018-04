Te veel afval? Haal een kip in huis 16 april 2018

02u42 0

Het gemeentebestuur van Lebbeke promoot kippen als 'afvalverwerkers met mooie borst en billen'. De milieudienst plant in het kader daarvan een nieuwe kippenactie. "Als afvalpreventie zijn kippen een uitstekende manier", zegt milieu-ambtenaar Nathalie Willems. "Ze eten zo goed als alles en helpen zo om de afvalberg te verkleinnen. Nogal wat keukenafval is niet composteerbaar en belandt nog steeds in de huisvuilzak. Kippen zijn dan een originele en milieuvriendelijke oplossing. Twee kippen kunnen samen alle keukenafval van een doorsnee gezin verwerken." Elk Lebbeeks gezin kan twee kippen bestellen aan 2,50 euro per stuk. Bestellen kan nu via kippen@lebbeke.be. Inschrijven is mogelijk tot 21 mei. Op 9 juni zullen de kippen bedeeld worden aan de demoplaats composteren, aan de Flor Hofmanslaan. Info: 052/46.82.47.





(DND)