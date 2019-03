Te dichte bebouwing en te weinig voetpaden: projectontwikkelaar herbekijkt plannen Patmoes Nele Dooms

19 maart 2019

11u55 0 Lebbeke Projectontwikkelaar Ipon heeft haar dossier om het gebied Patmoes te ontwikkelen weer ingetrokken. Het zal de plannen herbekijken en hertekenen en vervolgens een nieuwe, aangepaste vergunningsaanvraag indienen. Dat gebeurt na overleg met het Lebbeekse schepencollege. Dat wil onder andere minder dichte bebouwing en meer voetpaden.

De ontwikkeling van het gebied Patmoes, tussen de IJzerenweg, de Klein Antwerpenstraat, de Fabrieksstraat en de P.F. De Naeyerstraat in Lebbeke, zorgt al een hele tijd voor commotie. De firma De Saedeleir was er gevestigd, maar die herlocaliseerde zich. Omdat de site daardoor dreigde te verloederen, liet het vorige gemeentebestuur een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opstellen om er woongebied van te maken. Omwonenden protesteerden uit vrees voor mobilitietsproblemen en wateroverlast. Het RUP werd toch goedgekeurd en projectontwikkelaar Ipon ging aan de slag om concrete plannen uit te tekenen.

160 woningen

Het plan van Ipon voorzag in een nieuwe woonwijk met 160 woningen. De helft van de site werd ingetekend als groengebied met een park van meer dan 10.000 vierkante meter. Dat moest een boomgaard, speelbos en stadstuintjes herbergen. Bij omwonenden vielen de plannen niet in de smaak. Naast een mogelijk moeilijke verkeersafwikkeling, kaartten ze ook “te veel wagens in kleine straatjes waar geen deftige voet- en fietspaden zijn” en “de betonnering van waterziek gebied” aan.

De plannen zoals voorgesteld tijdens een infomarkt in het JOC zullen toch niet uitgevoerd worden. De projectontwikkelaar trok zopas het hele vergunningsdossier terug in en zal de plannen herbekijken en hertekenen. De beslissing komt er na overleg met het nieuwe schepencollege van de N-VA, CD&V en sp.a/Groen-coalitie. Die ging met de projectontwikkelaar rond de tafel zitten. “Dat Patmoes woongebied wordt, daar kunnen we door de goedkeuring van het RUP niets meer aan veranderen”, zegt schepen Mike Torck (Groen). “Maar omdat we de vergunning van de bouwplannen moeten goedkeuren, hebben we wel een vinger in de pap over de concrete invulling. Op dat vlak maakten we Ipon duidelijk dat we ons in de huidige plannen niet kunnen vinden.”

Dat Patmoes woongebied wordt, daar kunnen we door de goedkeuring van het RUP niets meer aan veranderen. Maar omdat we de vergunning van de bouwplannen moeten goedkeuren, hebben we wel een vinger in de pap over de concrete invulling. Mike Torck (Groen), schepen

Het schepencollege vindt de voorziene bebouwing te intensief. “Huizen zijn te dicht bij elkaar ingepland en sommige tuinen zijn veel te klein”, zegt Torck. “Bovendien zijn er ook te weinig voetpaden in de nieuwe wijk. En Farys maakte opmerkingen over de waterhuishouding. Op dat vlak gaan we geen enkele marge toestaan. In verband met mogelijke wateroverlast zal Ipon honderd procent tegemoet moeten komen aan alle mogelijke verplichtingen. De projectontwikkelaar gaf aan dat ze oren hebben naar onze verzuchtingen en vond het daarom beter het dossier in te trekken en later een nieuwe, aangepaste aanvraag in te dienen.”

Ook schepen van ruimtelijke ordening Jan Vanderstraeten (CD&V) is tevreden dat het ontwerp voor Patmoes aangepast zal worden. “Het is goed dat de ontwikkelaar naar de bezorgdheden van omwonenden en schepencollege luistert en dus met een nieuw plan op de proppen zal komen”, zegt hij. “Ook dat nieuwe ontwerp zullen we met het schepencollege kritisch evalueren.”