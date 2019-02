Sven De Leijer in CC Biekorf Nele Dooms

09 februari 2019

Sven De Leijer, bekend en grappig televisiegezicht, komt langs in Lebbeke. Op zaterdag 16 februari brengt hij zijn avondvullende voorstelling “Sven De Leijer is dankbaar”. De Leijer werd in De Laatste Show bekend als de beroemdste publieksopwarmer van het land. Hij presenteerde Achter De Rug op VIER, was één van de presentatoren van Hotel Römantiek, en is ook te zien als politiek verslaggever in De Ideale Wereld op Canvas. Nu heeft hij een volavondshow. Wie die wil zien, kan terecht in de Podiumzaal van Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De voorstelling begint om 20 uur. Toegangskaarten zijn er vanaf 8,5 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be.