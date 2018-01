Suikerbol sluit topjaar af met gala-voorstelling 02u27 0 Foto Geert De Rycke

Poppentheater Suikerbol sluit deze eindejaarsperiode een topjaar af met een gala-voorstelling. Aan de tweejaarlijkse productie voor volwassenen wordt deze keer een vleugje opera toegevoegd. Lebbeekse figuren en gebeurtenissen vormen de rode draad doorheen de voorstelling. "Het is de kers op de taart van een superjaar", zegt Jean-Pierre Van Alfaene van Poppentheater Suikerbol. "We hebben het heel druk gehad. Zo animeerden we de feestelijkheden rond 150 jaar peperkoekfabriek Vondelmolen en ontmoetten koning Filip. Tijdens Jaarmarkt kreeg Suikerbol aandacht, met een expo van de Heemkring rond toneel en poppenkast. En we brachten een voorstelling voor kankerpatiëntjes in het UZ Gent en UZ Leuven. Nu is het aan de Lebbeekse bevolking om van ons poppenspel te genieten."





(DND)