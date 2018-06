Subsidie voor basisschool Minnestraal 29 juni 2018

Vrije Basisschool De Minnestraal uit de Lange Minnestraat in Lebbeke krijgt 18.501,38 euro subsidie van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Die betaalt in totaal ruim 8,5 miljoen euro aan toelagen voor scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. 5,5 miljoen euro daarvan gaat naar grotere werken, 3 miljoen euro is voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken. Het moet een impuls zijn om het bestaand schoolpatrimonium te vernieuwen. Ook de Lebbeekse Minnestraal maakt daar gebruik van. De ruim 18.000 euro die de basisschool krijgt, past in het meerjarenplan van de school voor een grondige renovatie van de gebouwen. "De nadruk ligt daarbij op energiezuinige maatregelen, maar ook de vernieuwing van de speelplaats, schilderwerken en andere verfraaiingswerken horen daarbij", zegt directeur Herman Vermeiren. "Dit renovatieproject is gestart in 2008. Ieder schooljaar wordt er een volgende fase uitgewerkt om de kosten te spreiden. De huidige subsidie is bestemd voor het aansluiten van sanitaire leidingen op regenwater en een deel dakisolatie. De voorbije tien jaar werd onder andere al superisolerend glas geplaatst en kwamen er zonnepanelen, warmtepompen, vloerisolatie, muurisolatie en zonnescreens. Ook in de toekomst gaat het energiezuinig verbouwen nog voort. Zo dragen we mee een steentje bij voor een beter klimaat." (DND)