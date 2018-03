Streekbierenavond in JOC 13 maart 2018

De Jong N-VA van Lebbeke organiseert op vrijdag 16 maart voor de derde keer een Streekbierenavond. De organisatoren voorzien een uitgebreid assortiment aan bieren uit de streek, aan democratische prijzen. Er zijn ook frisdranken en warme dranken te verkrijgen. Tussendoor is er leuke achtergrondmuziek en kunnen liefhebbers deelnemen aan Vlaamse volksspelen. De Streekbierenavond vindt plaats in het Jeugdontmoetingscentrum JOC, aan de Leo Duboisstraat in Lebbeke. Iedereen is welkom. (DND)