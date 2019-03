Streekbieren proeven in JOC Nele Dooms

Wie graag allerlei streekbieren proeft, kan op vrijdag 15 maart terecht in het Jeugdontmoetingscentrum JOC van Lebbeke. Jong N-VA Lebbeke organiseert er haar vierde Streekbierenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit een heel uitgebreid assortiment van verschillende streekbieren. Er zijn ook lokale producten als versnapering te vinden, net als niet alcoholische dranken voor de BOB’s van dienst. tussendoor wordt muziek voorzien en kunnen aanwezigen deelnemen aan volksspelen. Liefhebbers kunnen vanaf 20 uur terecht in het JOC, aan de Leo Duboisstraat in Lebbeke. Iedereen is welkom.