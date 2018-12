Straten afgesloten Nele Dooms

17 december 2018

De komende dagen zijn verschillende straten in Lebbeke afgesloten voor het verkeer. Zo vinden er werken plaats in de Fochelstraat in Lebbeke. Een aannemer is er in opdracht van Telenet aan het werk tot 21 december. De werfzone bevindt zich ter hoogte van huisnummer 72. Het verkeer kan maar beurtelings langs de werken rijden. Daarvoor worden tijdelijke verkeerslichten ingezet. Ook in de Potaardestraat vinden werken plaats. Daar is een betonplaat van de rijweg gebroken en volledig verzakt. Herstellingswerken waren dringend nodig om te voorkomen dat ook een naastgelegen woning schade zou oplopen. Een aannemer is hier aan het werk tot 21 december. Eerst wordt de betonplaat uitgebroken en vervolgens vervangen door asfalt. De werken situeren zich tussen de Opstalstraat en de Ter Hoevenstraat. Het verkeer blijft wel mogelijk. Tot slot zal op donderdag 20 december de Bovenhoek afgesloten zijn voor het verkeer. Daar vinden die dag werken in opdracht van Eandis plaats. De straat wordt afgesloten tussen 7 en 16 uur. Chauffeurs moeten omrijden via de Groeneweg en de Nieuwstraat.