Straten afgesloten door werken nutsleidingen

18 januari 2019

De Kapellekensbaan, de Beukenstraat en de Zwanenstraat in hartje Lebbeke zijn afgesloten voor het verkeer. Aanleiding zijn werken aan de nutsleidingen die er plaatsvinden in opdracht van Eandis. Deze werken zullen tot 8 februari duren. Chauffeurs kunnen niet door. Zij moeten omrijden via de Stationsstraat, de Lindelaan en de Dendermondsesteenweg.