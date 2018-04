Straat dicht door waterlek 28 april 2018

02u33 0

De Heizijdestraat blijft tot 19 mei afgesloten door een groot waterlek. Er worden nu dringende herstellingswerken uitgevoerd. Verwacht wordt dat deze tot de tweede helft van mei duren. Tot dan is er geen doorkomen aan in de Heizijdestraat tussen Grote Snijdersstraat en Langestraat. Chauffeurs moeten omrijden via de Kleine Snijdersstraat, de Opstalstraat en de Potaardestraat. (DND/KBD)