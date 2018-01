Stoffels I kroont zich tot Prins Carnaval 02u26 0 Foto GDR Vreugde bij Christof en zijn team na de winst.

Christof De Wolf heeft zich zaterdagavond gekroond tot Prins Carnaval 'Stoffels I'. Met een wervelende show in de Oktoberhallen in Wieze kon de 48-jarige Christof rekenen op een pak stemmen.





Het beloofde een spannende strijd te worden, want de twee kandidaten Jhona Van Damme en Christof De Wolf zijn beiden geboren en getogen in Wieze en hebben hun hele sociale leven daar opgebouwd. Stoffels I, die ook proefde van het carnavalsleven in Aalst bij de Sjieverleppen, is zeer blij met zijn overwinning. "Ik ben opgegroeid met het carnavalsleven hier in Wieze. Toen de allereerste kinderstoet door de straten trok, liep ik al mee", aldus Christof. Beide kandidaten maakten er een grote show van, waarbij beiden zich ook wat focusten op het verleden van Wieze. "Het eerste liedje was emotioneel, want het ging over mijn jeugd in Wieze. Verder ging het in mijn show over de gebeurtenissen in Wieze het voorbije jaar. Ik had geen stress en heb me heel goed geamuseerd", klinkt het. "Ik heb heel veel mensen leren kennen, heel veel leuke momenten gehad en dit is de kers op de taart", besluit de kersverse prins. Zijn tegenstandster nam het verlies sportief op en wenste hem veel succes. (KBD)