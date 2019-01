Startschot voor nieuwe gemeenteraad Nele Dooms

03 januari 2019

21u23 1 Lebbeke In de raadszaal van het Lebbeekse gemeentehuis aan de Grote Plaats is donderdagavond het startschot van de nieuwe gemeenteraad gegeven. Die ziet er de komende zes jaar helemaal anders uit: geen Open Vld meer in de meerderheid, maar wel een coalitie met CD&V, N-VA en sp.a-Groen. Met twaalf nieuwe gezichten is de Lebbeekse raad ook voor zowat de helft vernieuwd en verjongd.

Burgemeester voor de eerstkomende drie jaar is Raf De Wolf (N-VA). Hij legde eerder al de eed af bij de gouverneur als kersvers burgervader. De overige gemeenteraadsleden legden de eed af voor gewezen schepen François Willems (Open Vld). Uittredend burgemeester François Saeys (Open Vld) was niet aanwezig op de installatievergadering. Hij zal de komende legislatuur ook niet zetelen op de oppositiebanken. Dat laat hij aan zijn dochter Freya en de overige zeven verkozenen van Open Vld over. Die beloofde alvast een ‘constructieve, maar kritische oppositie’. “De nieuwe meerderheid kan starten met een mooie erfenis, een spaarpot van 10 miljoen euro. We hopen dat er zorgzaam mee wordt omgesprongen”, zei Saeys.

Voor het eerst in de Lebbeekse geschiedenis zal de burgemeester niet de voorzitter van gemeenteraad zijn. Peter Huyck (N-VA) is aangesteld als voorzitter van de vergadering. “Dit is een bewuste keuze om een zo breed mogelijke dialoog mogelijk te maken en het debat maximaal te voeren”, zei hij. “Laat ons dat overigens doen met het nodige respect voor elkaar en altijd vanuit het idee dat iedereen het beste wil voor de Lebbeekse bevolking.”

Als burgemeester neemt De Wolf politie, brandweer, veiligheid, informatie, openbare werken, technische diensten, kerkhoven, personeel, bevolking en burgerlijke stand voor zijn rekening. Eerste schepen is Jan Vanderstraeten (CD&V). Hij wordt verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, patrimonium, informatica, begroting en financiën en Autonoom Gemeentebedrijf. Midden de legislatuur wisselen beiden.

Goedele Uyttersprot (N-VA) wordt als schepen bevoegd voor sport, jeugd, onderwijs, een deel leefmilieu, dierenwelzijn, middenstand en lokale economie en juridische zaken. Maria Van Keer (CD&V), de enige binnen de nieuwe coalitie met al ervaring als schepen, neemt cultuur, bibliotheek, toerisme, senioren, land- en tuinbouw, natuur, waterbeleid, jaarmarkten, feestelijkheden en kermissen voor haar rekening.

Vierde schepen is Mike Torck (Groen). Hij bekommert zich de komende jaren om stedenbouw, emancipatie, armoede ontwikkelingssamenwerking, werkgelegenheid, huisvesting en vreemdelingenbeleid. Goedele De Cock (sp.a) tot slot is bevoegd voor kinderopvang, sociale zaken en OCMW, welzijn en volksgezondheid en kunstonderwijs.

De Lebbeekse gemeenteraad zal overigens voortaan niet meer op de donderdagavond, maar telkens op de laatste woensdag van de maand vergaderen.