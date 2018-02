Start to run voor vijftigplussers 20 februari 2018

De Sportdienst van Lebbeke en atletiekclub AC Lebbeke slaan de handen in elkaar voor een start to run voor vijftigplussers. Zij leren, onder professionele begeleiding, in een aantal lessen om drie kilometer te joggen. "Joggen is de uithoudingssport bij uitstek voor elke leeftijd", zegt Wendy Cooreman van de sportdienst. "Het grote voordeel van deze gezonde en goedkope sport in open lucht is dat je overal en op elk moment van de dag kan joggen. Wij willen ook vijftigplussers aanzetten om aan lopen te doen." De lessen starten vanaf 13 maart en vinden plaats op de atletiekpiste van het sportcentrum van Lebbeke, aan de Koning Albertstraat. Er zijn trainingen elke dinsdag en donderdag, telkens van 19 tot 20 uur. AC Lebbeke zorgt voor een ervaren jogbegeleider. Deelnemen kost 10 euro. Inschrijven moet vooraf via de sportdienst. Info: 052/41.12.91 of sportdienst@lebbeke.be. (DND)