Stappers steunen To Walk Again met mooie cheque Nele Dooms

21 augustus 2018

14u20 2 Lebbeke De Goededoelstappers uit Lebbeke hebben met hun deelname aan de Dodentocht liefst 15.717 euro ingezameld.

Dat geld zullen de wandelaars overmaken aan 'To Walk Again', de organisatie van triatleet Marc Herremans. "Hij raakte bij een ongeval tijdens een training verlamd en zet zich met zijn organisatie in om de levenskwaliteit van mensen met een fysieke beperking te verbeteren", zegt Vincent De Wolf van de Goededoelstappers. "Wij dragen graag ons steentje bij. Achttien van onze negentien stappers hebben de Dodentocht tot een goed einde gebracht. Zij lieten zich per kilometer sponsoren, en dat heeft een mooi bedrag opgeleverd." De Goededoelstappers verzamelen sinds 2007 elk jaar een aantal wandelaars die voor het goede doel willen stappen.