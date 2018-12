Springplezier gehad tijdens Jungle Jump Days? Geert De Rycke

29 december 2018

In de Oktoberhallen in Wieze zorgde de Jungle Jump voor springplezier voor piepjong en iets ouder.

Tijdens de Jungle Jump Days die georganiseerd werden in de Oktoberhallen in Wieze kwamen de voorbije dagen al heel wat kinderen springen. De hele zaal werd vol gezet met springkastelen in alle kleuren en alle formaten: van opgeblazen voetbalvelden tot visspelen, sumoworstelaars, glijbanen en de klassieke springkastelen.

Het eerste weekend springplezier was meteen een succes. Jongeren tot veertien jaar leefden zich er uit op de springkastelen en ook peuters waagden er hun eerste stapjes op de opblaasbare speeltjes.