Sportlaureaten in de bloemetjes 13 februari 2018

03u06 0

Tijdens een wervelende show in De Biekorf in Lebbeke, werden de sportlaureaten van de gemeente van het voorbije jaar bekendgemaakt. De Sportraad maakt daar een jaarlijkse gewoonte van. In de categorie 'Recreatief per ploeg' ging Wandelclub Denderklokjes met de trofee lopen. In de competitie bleek atletiekclub KAC Lebbeke heren-junioren de verdiende winnaar van de sportprijs. Sportvrouw van het jaar werd Riet Vanfleteren van KAC Lebbeke. Dries De Smedt van dezelfde sportclub mag zich Sportman van het jaar noemen.





(DND)