Sportievelingen Blijdorp trainen voor Special Olympics 18 april 2018

02u35 0

Blijdorp is ook dit jaar van plan om deel te nemen aan de Special Olympics. Daarom vond gisteren op de sportterreinen van Lebbeke een grote trainingsdag plaats. "We tekenen voor de Special Olympics present met een dertigtal atleten", zegt begeleidster Kristel De Smet. "De Spelen vinden van 9 tot 12 mei plaats. Onze voorbereidingen zitten op kruissnelheid. We leven heel sterk naar dit sportief event toe. Onze atleten trainen nu nog eens extra voor hun eigen discipline, maar ook sfeer en teambuilding staan centraal." De Blijdorpers waren aan de slag in het zwembad, in de sporthal en op de atletiekpiste. (DND)