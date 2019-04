Speelplein Zulpderkipken boekt weer succes Nele Dooms

12 april 2019

15u05 0

De gemeentelijke speelpleinwerking Zulderkipken in Lebbeke boekte deze paasvakantie weer gigantisch succes. Tientallen kinderen kwamen de eerste week van de vakantie dagelijks langs om mee te spelen. Omdat de bouw van de nieuwe muziekacademie op de site van het Cultuurerf aan de Stationsstraat nog altijd niet klaar is, vond de werking ook deze vakantie nog plaats op de terreinen en in de lokalen van gemeenteschool De Puzzel in de Opwijksestraat. “De monitoren stonden er elke dag enthousiast klaar om de vele kinderen een leuke dag te bezorgen”, zegt schepen van jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA). “Met een gemiddelde van 150 kinderen per dag hadden ze de handen vol en kunnen we spreken van een succes.” Ook tijdens de zomervakantie zal Zulderkipken de deuren openen.