Speelplaneet voor kinderen met beperking 12 mei 2018

Open Vld van Lebbeke organiseert op maandag 14 mei 'De Speelplaneet'. Dat is een vakantie- en vrijetijdsbeurs voor ouders en begeleiders van kinderen en jongeren met of zonder een beperking, die leven in kansarmoede of anderstalig zijn. De Speelplaneet is te bezoeken vanaf 19.30 uur in de Terraszaal en Binnenstraat van cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Info: 0484/36.54.01 of pissens.ilse@telenet.be. (DND)