Speelbos 15 jaar na aankoop helemaal klaar KERS OP TAART IS TOUWENPARCOURS VAN 40 METER LANG NELE DOOMS

29 juni 2018

03u03 0 Lebbeke Met een touwenparcours van veertig meter lang is het Speelbos in Lebbeke helemaal klaar. Vijftien jaar na de eerste aankoop, kan er voortaan onbezorgd geravot worden op deze groen plek, tussen Poelstraat en Baasrodestraat.

Meer dan twee hectare groot is het Speelbos van Lebbeke, te bereiken via de Poelstraat of langs een zijwegel aan de grote bocht in de Baasrodestraat. "Het is ondertussen van 2003 geleden dat de gemeente vijf percelen weiland, palend aan het al bestaande Kleibos, kocht in het kader van het project Groene Ruimte", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Dit moest een natuurlijke speelplek voor de jeugd worden. Een boomplantactie op deze percelen grond was een eerste actie om tot een speelbos te komen." Een vijftal jaar geleden waren de eerder geplante boompjes eindelijk groot genoeg geworden om effectief spelen in het nieuwe bos toe te laten. Jeugdverenigingen kregen in 2012 de eer om het Speelbos in te spelen. "Ondertussen merken we dat deze site enorm in trek is", zegt jeugdconsulente Sara Joris. "Jeugdverenigingen maken er voor hun werking handig gebruik van, maar ook individuele kinderen en jongeren spelen hier. En er zijn veel wandelaars en joggers die in het speelbos een favoriete parcours gevonden hebben."





Speelbos nog aantrekkelijker

Om het Speelbos helemaal af te werken, zijn nu de laatste ingrepen gebeurd. Dikke boomstammen om op of rond te spelen en een heksenkring met houtblokken als zithoek waren al eerder een feit. Nu is ook nog een grote speelheuvel met een tunnel onderdoor aangelegd. Kers op de taart is een volwaardig touwenparcours van liefst veertig meter lang. "De ingreep maakt het Speelbos nog aantrekkelijker", zegt milieuambtenaar Nathalie Willems. "Het touwenparcours bestaat uit een hele reeks balken en touwen om over te kruipen, lopen en hangen en grote rubberen banden. Bedoeling is om het hele traject af te leggen zonder de grond te raken. Kinderen kunnen zich hier helemaal op uitleven en joggers kunnen het gebruiken als extra fitnessoefening. We zijn er zeker van dat dit erg in trek zal zijn."





Site verder uitbreiden

De realisatie van het touwenparcours kostte 11.000 euro. Personeel van de eigen technische dienst zorgde voor de plaatsing ervan. En ook al is het Speelbos hiermee nu helemaal klaar, het gemeentebestuur denkt er ondertussen toch ook aan om de site nog verder uit te breiden. "De eigenaars van een aanpalend perceel bos overwegen om hun grond te verkopen", zegt schepen van Milieu François Willems (Open Vld). "Dat zou voor de gemeente alleszins een mooie opportuniteit zijn. Er zouden in dat deel bos wel enkele ingrepen nodig zijn om het veilig genoeg te maken om in te spelen, maar dat is niet onoverkomelijk. Binnenkort gaan we met de eigenaars onderhandelen."