SP.A en Groen samen naar de kiezer Nele Dooms

21 augustus 2018

13u01 0 Lebbeke In Lebbeke stappen SP.A en Groen in oktober bij de gemeenteraadsverkiezingen samen naar de kiezer. Provincieraadsleden Mike Torck en Goedele De Cock zijn drijvende krachten achter het progressieve kartel. De Ploeg, dat in 2012 samen met SP.A een lijst vormde, blijft mee aan boord.

Het heeft lang geduurd vooraleer het Lebbeekse SP.A en Groen de knoop doorhakten over een mogelijke samenwerking voor de komende verkiezingen. Dat dit nu wel gebeurd is, resulteert in een kartel: SP.A en Groen bundelen de krachten en trekken samen naar de Lebbeekse kiezers.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 behaalde SP.A, samen met De Ploeg, twee zetels en belandden verkozenen Dirk De Cock en Ronny Heuvinck op de oppositiebanken in de gemeentraad. Heuvinck werd kort daarop onafhankelijke uit onvrede met SP.A en zal bij de komende verkiezingen op de Open Vld-lijst van burgemeester Saeys staan. Groen nam in 2012 met een onvolledige lijst deel aan de verkiezingen en behaalde geen zetels.

Voor het nieuwe kartel liggen de ambities hoog. "De Lebbeekse politiek is de voorbije jaren enorm gepolariseerd. Dat is een jammere zaak, want het algemeen belang verdwijnt daardoor naar de achtergrond", meent Mike Torck (Groen). "Als we hoognodige zaken willen realiseren in Lebbeke, kan dat alleen door samen te werken. Net daarom hebben we besloten in dit kartel te stappen. We horen van veel mensen dat een progressief alternatief in Lebbeke broodnodig is. We willen daar graag voor zorgen."

Dat de basis van het kartel bij twee provincieraadsleden ligt, is geen toeval. "In de provincieraad moet je over de partij- en gemeentegrenzen heen samenwerken om projecten te realiseren", legt Goedele De Cock (SP.A) uit. "We zien er soms met lede ogen aan hoe andere gemeentebesturen door actieve samenwerking grote budgetten krijgen voor bijvoorbeeld fietspaden en duurzaamheidsprojecten, terwijl daar ook in Lebbeke dringend nood aan is. We hopen dit in de toekomst te veranderen."

Mike Torck (43) wordt lijsttrekker van de kartellijst. Goedele De Cock (37) neemt de tweede plaats in. Kersvers Lebbeeks SP.A-voorzitter Gunther Van Haut neemt plaats 3 voor zijn rekening. "Er zullen bovendien ook onafhankelijke kandidaten op de lijst staan", klinkt het.

Zo zal de lijst geduwd worden door uittredend gemeenteraadslid Dirk De Cock van De Ploeg. Op die manier zal de vroegere SP.A-partner ook op de kartellijst vertegenwoordigd zijn en aan boord blijven van het nieuwe samenwerkingsverband. "Ik wil als ‘oudgediende’ zeker en vast een nieuwe progressieve politieke generatie steunen", zegt De Cock. Die was bij de gemeenteraadsverkeizingen in 2012 nog goed voor 583 voorkeurstemmen.