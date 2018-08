Soccer Skillz schaaft je voetbaltechniek bij Nele Dooms

27 augustus 2018

14u00 6 Lebbeke Trainen doen jonge voetballers bij hun club. Maar wat als je wat meer op maat je techniek, baltoets of spelinzicht wil bijschaven? Dan moet je bij het nieuwe Soccer Skillz Belgium van Dimitri Boon en Ben Buggenhout zijn.

Dimitri was vroeger zelf voetballer en is intussen een gediplomeerd trainer. Maar ook Ben heeft de nodige ervaring. Beiden hebben ook voetballende zonen. "Vanuit die ervaringen zijn we ervan overtuigd dat kinderen naast de gebruikelijke trainingen bij hun club ook nog heel wat kunnen bijleren over techniek", zegt Dimitri. "Zo ontstond het idee om een eigen school op te richten. In Lebbeke deden voetballertjes jarenlang beroep op Richard Van der Straeten om hun techniek bij te schaven. Maar hij is er op 86-jarige leeftijd mee gestopt en we hopen met onze school een waardige opvolger te zijn."

Dimitri en Ben geloven dat ze met hun voetbalschool tegemoetkomen aan een zekere vraag in Lebbeke. "Dit is een echte voetbalgemeente", aldus Dimitri. "Maar kinderen die hun techniek willen bijschaven, moeten daarvoor uitwijken naar andere gemeenten. Wij willen dat ze dit in eigen gemeente kunnen doen."

Soccer Skillz Belgium richt zich op kinderen tussen 6 en 13 jaar. "Dat is ook de leeftijd waarop kinderen nog snel en veel kunnen bijleren", aldus Ben. "Alle lessen draaien rond baltechniek, spelinzicht en de juiste beslissingen tijdens een wedstrijd leren maken. Dat gebeurt erg individueel, op het niveau van het aanwezige talent."

De interesse voor de nieuwe voetbalschool is alleszins niet min. In een week tijd liepen al meer dan vijftien inschrijvingen binnen, en de aanvragen blijven komen. Op 9 september vindt een eerste les plaats. Soccer Skillz Belgium plant lessen op zondag, van 10 uur tot 11.30 uur op de sportterreinen van het gemeentelijk sportcomplex aan de Koning Albert I-straat in Lebbeke.

Meer informatie op www.soccerskillzbelgium.com.