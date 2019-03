Snoeiwerken na stormschade aan bomen Nele Dooms

20 maart 2019

Het gemeentebestuur van Lebbeke laat een reeks snoeiwerken uitvoeren aan bomen die beschadigd raakten door de zware storm die op zondag 10 maart over het land raasde. Ook Lebbeke bleef daar niet van gespaard. De snoeiwerken zullen gebeuren in de P.F. De Nayerstraat en de Fabrieksstraat. Op vrijdag 29 maart worden de bomen gesnoeid aan het kruispunt van de P.F. De Nayerstraat met de Fabrieksstraat. De Fabrieksstraat wordt daarvoor afgesloten voor doorgaand verkeer. Chauffeurs moeten omrijden via de Lindekensstraat en de P.F. De Nayerstraat. Op zaterdag 30 maart is de P.F. De Naeyerstraat zelf aan de beurt. Dat is er voor het verkeer een omleiding voorzien via de IIzerenwegstraat en de Langestraat.