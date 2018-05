Snelheidscontrole in Kapellenstraat 18 mei 2018

De politiezone Lebbeke/Buggenhout voerde recent een snelheidscontrole uit in de Kapellenstraat in Lebbeke. De toegelaten snelheid is daar 50 kilometer per uur. In totaal werden er 759 voertuigen gecontroleerd door het flitstoestel. Daarvan waren er 181 bestuurders die het gaspedaal te hard induwden. De hoogste snelheid gemeten in de Kapellenstraat was 64 kilometer per uur. Alle overtreders zullen binnenkort een pv in hun brievenbus ontvangen. (KBD)