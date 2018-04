Smokkelende buurman WALTER DE ROP 20 april 2018

02u28 0

"Naast een dagboek uit een Duits regiment dat ik vertaalde omdat het zich in Denderbelle afspeelde, ken ik de anekdote van een buurman die leefde tijdens WOI. Hij smokkelde ajuinen tussen Oudegem en Denderbelle, over de Dender en door Denderbellebroek. De uien moesten allicht naar zijn familie in Affligem gaan, omdat dit afgesloten was van deze streek door een grens." (DND)