Sleep-over in nieuwe school 22 juni 2018

De derde kleuterklassen van de Vrije Basisschool van Lebbeke maakten kennis met 'de grote school' waar ze volgend schooljaar in het eerste leerjaar starten. Dat gebeurde met een sleep-over. "De kleuters waren enthousiast om in de schoolgebouwen te blijven slapen", zegt kleuterjuf Sofie Rottiers. "We zien dit als een overstapmoment, waarbij de kindjes hun nieuwe thuis beter leren kennen. Daarom waren ook de juffen van het eerste leerjaar erbij." De kleuters konden ook buiten ravotten. Samen met de juffen maakten ze zelfs een vuurtje om boven de vlammen marshmallows te roosteren. (DND)