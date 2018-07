Slager in de bres voor Kinderkankerfonds Nele Dooms

11u55 0 Lebbeke Slager Rudy Saerens, van de gelijknamige slagerij, op de hoek van de Opwijksestraat met de Lange Minnestraat in Lebbeke, springt in de bres voor het Kinderkankerfonds. Voor het eerst zet hij een actie op in het kader van Music For Life van Studio Brussel.

"Ik heb Music For Life al elk jaar tijdens de eindejaarsperiode gevolgd", zegt hij. "En elke keer krijg ik tranen in de ogen als ik naar de live-beelden kijk van de Warmste Week. Ik vind het zo mooi wat daar gebeurt. Ik speel dan ook al lang met het idee om ook zelf een steentje bij te dragen. Alleen is het tijdens de eindejaarsperiode enorm druk en is het ons dus nog nooit gelukt om zelf iets te doen."

Daar brengt Saerens dit jaar verandering in. De slagerij bereidt volop een "BBQ For Life" voor. "We willen dit echter niet alleen realiseren, maar er de hele buurt bij betrekken om er een zo groot mogelijk gebeuren van te maken", zegt hij. "Daarom doen we ook een oproep naar lokale verenigingen, vrijwilligers, school en andere handelszaken uit de Lange Minnestraat van Lebbeke. We hopen op hun steun om dit te doen slagen. Alle hulp, groot of klein, is welkom."

De BBQ For Life zal plaatsvinden op zondag 9 september in de parochiezaal in de Lange Minnestraat. Op het menu staan varkenssatés of medallion van kalkoen, met saladebuffet en frietjes. De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds en ADOA, Autosomal Dominant Optics Atrophy, Onderzoek. Info: 052/35.52.30 of info@slagerij-saerens.be.