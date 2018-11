Site Patmoes zal naast 160 woningen ook groot park herbergen Projectonwikkelaar Ipon heeft plan voor nieuwe woonwijk met groengebied klaar Nele Dooms

12 november 2018

09u47 0 Lebbeke Projectontwikkelaar Ipon heeft het plan voor de site Patmoes in Lebbeke klaar. Een nieuwe woonwijk zal in totaal 160 woningen tellen. Zowat de helft van de site wordt één groot groengebied. Het park zal onder andere een boomgaard, speelbos en stadstuintjes herbergen.

Het gebied “Patmoes” bevindt zich tussen de IJzerenweg, de Klein Antwerpenstraat, de Fabrieksstraat en de P.F. De Naeyerstraat in Lebbeke. De firma De Saedeleir was er gevestigd, maar die herlocaliseerde haar activiteiten. Het gemeentebestuur liet een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opmaken voor een herbestemming naar wonen, sociale woningbouw en groen. Buurtbewoners protesteerden uit schrik voor verkeersonveiligheid, lawaaihinder, verloren gaan van groene ruimte en wateroverlast.

Uit het plan van projectontwikkelaar Ipon blijkt dat niet de hele site zal volgebouwd worden. “Het nieuwe woonproject moet inspelen op de sterke bevolkingsgroei in Lebbeke”, zegt Stefanie De Nil van Ipon. “De nieuwe wijk kan de woonnood van de komende tien jaar opvangen. Als projectontwikkelaar zorgen we voor nieuwe, moderne én betaalbare woningen, zonder de leefbaarheid uit het oog te verliezen. Daarom hebben we ook oog voor groen. Zo goed als de helft van de volledige site wordt groengebied.”

Het project Patmoes voorziet in totaal 160 woningen. Zestig daarvan zullen eengezinswoningen zijn, 75 ervan appartementen. Die worden verspreid over 7 “urban-villa’s”. Er komen ook 16 duowoningen en 1 cohousing-project met 9 woonunits. “Al deze woningen komen er niet allemaal op hetzelfde moment”, zegt De Nil. “De uitvoering gebeurt in verschillende fasen. Het zal zeker tien jaar in beslag nemen voor het hele project is afgerond.”

Het grote publieke park zal iets meer dan één hectare, te vergelijken met anderhalf voetbalveld, groot zijn. Er komen onder andere een grote boomgaard, een speelbos en stadstuintjes. “De vergunningen voor het park en de nieuwe woonwijk worden samen aangevraagd, zodat het park direct in het begin kan aangelegd worden”, zegt projectingenieur Caroline Van Adorp. “De hele site was jarenlang een volgebouwd, ontoegankelijk en vervallen bedrijfsterrein. In de plaats zorgen we nu voor een nieuwe woonbuurt met een groen hart. Elke inwoner van Lebbeke zal kunnen genieten van het park. Bedoeling is het zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen en de leefbaarheid van Lebbeke ten volle te behouden.”

Om de impact op het verkeer te bekijken, liet Ipon een mobiliteitsstudie uitvoeren. Die onderzocht niet alleen de bereikbaarheid van de site, maar ook de mogelijke verkeersdrukte. “Patmoes zal niet voor extra files of grote verkeersproblemen zorgen”, besluit De Nil. “Zelfs al zouden alle bijkomende verplaatsingen in dezelfde richting gebeuren, zijn ze niet van die aard om de leefbaarheid in de omliggende straten in het gedrang te brengen. De site is maximaal ontsloten. Bovendien worden er een honderd parkeerplaatsen méér voorzien dan verplicht is. Een deel van de parkings komen aan de ingang van de wijk, zodat ze ook door omwonenden gebruikt kunnen worden.”

De aanleg van de wegenis en de groenzone start in 2019. De bouw van de eerste 13 woningen zou starten eind datzelfde jaar. De eerste bewoners zouden al eind 2020 hun intrek kunnen nemen. Wie de de plannen wil zien, kan dat tijdens een infomarkt op woensdag 14 november in ‘t JOC, aan de Leo Duboisstraat in Lebbeke, van 18 tot 20 uur.