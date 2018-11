Sinterklaas slaat dan toch geen jaartje over in de bib Geert De Rycke

07 november 2018

Een keer per jaar komt de Sint naar de bib in Lebbeke, om een verhaaltje voor te lezen. Dit jaar was er een probleem, de Sint had helemaal geen zin om een verhaaltje te vertellen, hij wou eens een jaartje overslaan. De Pieten wisten niet wat gedaan en vroegen de kinderen om hulp, misschien wou de Sint wel komen als de kindjes heel luid zouden zingen.

Uiteindelijk kwam de Sint en las met veel plezier een verhaal voor!

De sint las het verhaal “Sinterklaas slaat een jaartje over” voor, een prentenboek van Suzanna Wiersma en Linde Faas.