Sint-Maarten op bezoek in De Bellewij

Geert De Rycke

09 november 2018

11u07 0

Sint-Maarten verblijde de kinderen van de Bellewij in Denderbelle met een bezoek. De heilige man kwam te paard aan op school waar hij hartelijk verwelkomd werd. Zijn paard ging al snel aan de kant zodat de sint rustig een bezoekje kon brengen aan alle klassen, zowel die van de kleuters als de grote kinderen van de lagere school. Tevreden dat Sint-Maarten nog een gaatje had in zijn agenda verwenden kleine en grotere kinderen de man met veel lieve liedjes en verhalen over kindjes die alleen maar braaf waren. Voor al die lieve kindertjes had Sint-Maarten uiteraard heel wat lekkers in ruil.