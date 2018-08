Sint-Cecilia serveert mosselen Nele Dooms

20 augustus 2018

Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Wieze organiseert komend weekend haar jaarlijkse mosselfestijn. Wie wil genieten van 'mosselen à volonté' is op zaterdag 25 augustus welkom van 18 uur tot 21 uur, en op zondag 26 augustus van 11.30 uur tot 15 uur. Voor wie geen mosselen lust, zijn er ook kipbrochettes met diverse sauzen. Alles wordt opgediend met frietjes of brood. Mosselen à volonté kost 20 euro, voor een brochette betaal je 15 euro. De tafels staan gedekt in zaal Voermansrust in Wieze. Iedereen is welkom. Info en inschrijven via www.fanfarewieze.be.