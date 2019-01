Senioren stelen show in Huize Wispelaere Nele Dooms

03 januari 2019

17u24 4 Lebbeke In woonzorgcentrum Huize Wispelaere van Lebbeke was het de beurt aan de bewoners zelf om eens de show te stelen. De senioren namen het heft in eigen handen en staken voor de eerste keer zelf een shownamiddag in elkaar.

Bewoner Frans Ravijts kwam met het idee. “Ik stapte met het voorstel naar de directie en kreeg het fiat om samen met een aantal bewoners iets leuks in elkaar te steken”, zegt hij. “De donkerste dagen van het jaar konden we zo samen doorbrengen op een amusante manier. Het is goed in die periode iets om handen te hebben, want veel bewoners hebben het dan soms wat moeilijker.”

De bewoners kregen en zaaltje ter beschikking en sloegen aan het repeteren. Het resultaat mocht zeker gezien worden. “Blijkt dat we in Huize Wispelaere echte artiesten in huis hebben”, zegt directeur Vincent De wolf. “Iedereen heeft met volle teugen genoten van een show met dans, zang en woord.” “Hier komt zeker in de toekomst nog een vervolg op.”