Senioren Neos steken de barbecue aan Nele Dooms

26 augustus 2018

12u05 1 Lebbeke Neos, de vereniging voor ondernemende senioren uit Lebbeke, organiseert op dinsdag 28 augustus een zomerbarbecue.

Het bestuur maakt van de gelegenheid meteen ook gebruik om het nieuwe jaarprogramma voor te stellen. Iedereen is welkom vanaf 17 uur. Plaats van afspraak is Tenniscentrum Hof ter Burst, aan de Burstbaan in Lebbeke. Deelnemen kost 16 euro. Ook niet-leden zijn zeker welkom. Meer informatie via 0474/37.05.38 of www.neosvzw.be/lebbeke.