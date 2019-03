Schouwbrand zorgt voor gensters uit schouw Koen Baten

22 maart 2019

20u28 0

In de Lindekensstraat in Lebbeke werd de brandweer deze avond opgeroepen voor een brand in een woning. Enkele buren zagen gensters uit de schouw komen en verwittigden de bewoners. Zij belden naar de brandweer die ter plaatse kwam. Bij aankomst ging het om een schouwbrand die snel onder controle was. Er ontstond lichte rookontwikkeling in de woning. De schouw werd schoongemaakt door de brandweer en de woning werd verlucht. Alles was snel onder controle. De rijbaan was wel een tijd afgesloten voor het verkeer. Er vielen geen gewonden.