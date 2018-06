Schoolmateriaal welkom voor inzamelactie 21 juni 2018

Er vindt in Lebbeke een nieuwe inzamelactie van gebruikte boekentassen, zwemzakken en brooddozen plaats. Daar zorgt Open Vld voor. Die organiseerde vorig jaar al een gelijkaardig initiatief. Dat had zo'n succes dat er nu een vervolg komt. Iedereen kan schoolmateriaal dat hij niet meer nodig heeft, inleveren. Via vzw Lebbeke Bant Armoede en vzw Moeders voor Moeders wordt de opbrengst verdeeld aan kansarme gezinnen. "Op die manier zorgen we ervoor dat ook die ouders hun kinderen met iets nieuws het schooljaar kunnen laten starten", zegt Ann Doran. "Zo geven we kinderen die het nodig hebben een betere start op school en dragen ons steentje bij in de strijd tegen kinderarmoede."





Een eerste inzamelmoment vindt plaats op zondag 24 juni, tijdens de markt van Wieze van 10 tot 12 uur. Een tweede is gepland op zaterdag 30 juni tijdens de markt van Lebbeke van 10 tot 12 uur. Info: Ann.doran@hotmail.com. (DND)