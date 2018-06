Schoolgevel na jaar al restauratie nodig WITTE VERF BLADERT AF, GEVEL MOET ALS NIEUW ZIJN TEGEN SEPTEMBER NELE DOOMS

09 juni 2018

02u46 0 Lebbeke Nog geen jaar is de nieuwbouw van de Vrije Basisschool Lebbeke in gebruik of binnenkort staat die al opnieuw in de stellingen. De voorgevel aan de Brusselsesteenweg moet gerestaureerd worden, want de witte verf bladert af.

1 september 2017, bij de start van het nieuwe schooljaar, namen de leerlingen van de Vrije Basisschool Lebbeke Dorp hun intrek in een gloednieuw complex aan de Brusselsesteenweg. Meer dan een jaar lang werd er gebouwd, in het kader van Scholen voor Morgen, aan een nieuwe school met twintig klaslokalen, polyvalente ruimte en refter met keuken, uitgeruste sportzaal, administratieve lokalen, vergaderruimten, personeelslokaal en technische voorzieningen.





De grote, lange witte voorgevel aan de straatkant van de Brusselsesteenweg werd een echte eye-catcher. Hij werd gekaleid, volgens een eeuwenoude techniek waarbij kalkpleister met behulp van speciale kwasten op metselwerk wordt gestreken. Onvolkomenheden of gebroken stenen, barsten en onregelmatige voegen worden zo esthetisch weggewerkt. De straat kreeg hiermee haar historisch uitzicht uit de jaren 1800 terug. "Klooster en rusthuis, en later opvangtehuis De Poort, waren altijd al getypeerd door een witte gevel", zegt directeur Bart Hiel. "De vroegere school had een rode gevel, maar na de afbraak en met de heropbouw werd alles wit."





Maar daar wringt nu het schoentje. De gevel ziet er momenteel helemaal niet meer zo stralend wit uit. Hoe langer hoe meer worden fragmenten van de achterliggende bakstenen weer zichtbaar. Het pleisterwerk schilfert allemaal af. "Wat precies de oorzaak hiervan is, weten we niet", zegt Hiel. "We waren bij de inhuldiging van onze nieuwbouw erg opgezet met het resultaat van de gevel. Maar nu is het een ander paar mouwen. Er loopt nu een onderzoek om tot een duurzame oplossing te komen. De kosten van diverse restauratietechnieken worden becijferd, om vervolgens een juiste keuze van herstel te kunnen maken."





Een aannemer zal de gevel zo moeten herstellen dat hij in de toekomst langer meegaat dan een paar maanden en mooi wit blijft zien. Feit is dat de muur in juli, nog geen jaar na de ingebruikname, alweer in de steigers zal staan. Bedoeling is dat er vooraf zeker een nieuwe, degelijke primerlaag op de muur wordt aangebracht, aan beide zijden.





De school zelf zal de kostprijs niet moeten betalen. Die is ten laste van de aannemer. "Er zal een hele zomervakantie gewerkt worden, zodat de gevel er weer als nieuw uitziet tegen de start van het nieuwe schooljaar in september", zegt Hiel.