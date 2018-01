Scholieren leren Damiaanactie kennen 23 januari 2018

02u43 0

De vrije basisschool van Heizijde in Lebbeke heeft gisteren het startschot gegeven voor haar Damiaanactie. Naar aanleiding van Wereldlepradag verkopen de leerlingen stiftjes. "Eerst laten we hen ontdekken voor welk doel ze geld inzamelen", zegt leerkracht Dorien Geerts. Voor de jongste kinderen kwam een Kamishibai op bezoek. Dat is een verteltheater met tekeningen. "Via prenten maken de leerlingen kennis met Soumaya, een 10-jarig meisje dat in Nigeria woont", zegt Geerts. "Haar broertje kreeg lepra. De leerlingen volgen hun avontuur om tot bij de mobiele kliniek te geraken. Zo ontdekken ze met welke moeilijkheden kinderen in de derde wereld kampen." De oudere leerlingen kregen een film te zien over twee jongeren in Nigeria. De ene lijdt aan tbc en de ouders van de andere zijn leprapatiënten. Nadien ging de verkoop van de Damiaan-stiftjes van start. "We hopen zoveel mogelijk centen in te zamelen", klinkt het.





(DND)