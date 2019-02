Schepenen krijgen dubbel budget voor ICT-aankoop dan raadsleden, Open Vld protesteert Nele Dooms

21 februari 2019

16u34 10 Lebbeke Het budget dat schepenen en gemeenteraadsleden in Lebbeke krijgen om ICT-aankopen te verrichten om hun mandaat uit te voeren, zet kwaad bloed bij oppositiepartij Open Vld. De raadsleden krijgen hiervoor 500 euro, de schepenen met 1.000 euro het dubbele.

Omdat tegenwoordig dossiers en documenten digitaal te raadplegen zijn, werd in Lebbeke vorige legislatuur al beslist dat gemeenteraadsleden een i-pad ter beschikking kregen. Dat bespaart meteen ook heel wat papier omdat de vele documenten daardoor niet meer uitgeprint moeten worden maar online te raadplegen zijn. Met de start van de nieuwe legislatuur koos de nieuwe meerderheid van CD&V, N-VA en sp.a/Groen ervoor om geen i-pads aan te kopen, maar elk gemeenteraadslid een budget te geven om dat zelf te doen.

“Terwijl vorige legislatuur elke lid eenzelfde tablet kreeg, wordt er nu plots een verschil gemaakt”, zegt oppositieraadslid Ann Doran. “Schepenen krijgen dubbel zoveel budget dan de gemeenteraadsleden. Het verschil in werkingsmiddelen kan voor ons niet. En het is niet de eerste keer dat deze nieuwe bestuursploeg zichzelf flink weet te bedelen. Zo werd ook al een verdubbeling van de presentiegelden voor de commissievoorzitters en de gemeenteraadsvoorzitter ingevoerd, goed voor 20.000 euro.”

Volgens schepen van financiën Jan Vanderstraeten (CD&V) is de keuze voor een budget van 1.000 euro voor de schepenen een bewuste keuze. “Zonder enige afbreuk te willen doen aan al het werk van de gemeenteraadsleden, is het toch zo dat schepenen veel meer uren met hun mandaat bezig zijn”, zegt hij. “Dan werkt een laptop praktischer dan een i-pad en dat kost nu eenmaal meer. Wij vinden dat een te verantwoorden investering. De presentiegelden voor commissievoorzitters is dan weer een voortzetting van het oude beleid. Vroeger waren er trouwens drie commissievoorzitters, vandaag nog maar twee. Dat is een effectieve vermindering van het bedrag dus. Bovendien zijn ook de zitpenningen in het AGB afgeschaft.”