Schepencollege wil kerk van Heizijde kopen Nele Dooms

27 november 2018

15u14 2 Lebbeke Het schepencollege van Lebbeke wil de kerk van Heizijde kopen. Burgemeester François Saeys (Open Vld) en schepenen bereikten een akkoord over een principebeslissing rond de zaak. Bedoeling is de kerk af te breken, met uitzondering van de toren, en in de plaats daarvan een park met grote speeltuin aan te leggen. Omwonenden van Heizijde vragen al lang meer groen en speelruimte.

De kerk van Heizijde staat momenteel te koop. De vzw Dekenale Werken biedt het gebouw samen met naastgelegen pastorie aan voor een vraagprijs van 800.000 euro. Het dossier kent al een lange voorgeschiedenis. In de kerk vinden al een tijd geen vieringen meer plaats. De vzw Dekanale Werken was eerst van plan om van het gebouw een grote fuifzaal te maken, maar dat werd afgevoerd na massaal protest van omwonenden. Daarop kwam een ruil tussen de vzw en het gemeentebestuur tot stand. De gemeente was immers eigenaar van de pastorie en ruilde die met de vzw voor parochiezaal Heidehof. Zo heeft de Dekenale Werken nu een gecentraliseerde eigendom van kerk, pastorie en omliggend terrein in handen om als geheel te verkopen.

Het gemeentebestuur heeft serieuze plannen om het Heidehof te vervangen door een nieuwbouw. In het kerkgebouw had het tot nu toe geen interesse. Maar burgemeester François Saeys brengt daar nu verandering in. Samen met zijn schepencollege nam hij de principebeslissing om het perceel van de kerk toch te proberen verwerven met de gemeente. “We weten dat de Dekanale Werken kerk en pastorie als één geheel aanbieden, maar we gaan toch proberen dit los te koppelen”, zegt hij. “De Kerkfabriek, vooralsnog eigenaar van het kerkgebouw, lijkt alvast bereid om zich daarover te beraden.”

Met de mogelijke verwerving van het perceel aan de Heizijdestraat, wil het schepencollege tegemoet komen aan wensen die bewoners van Heizijde vroeger al uitten. Zij zijn vragende partij voor meer groen en een speeltuin in de omgeving van het Heidehof. “Dat bleek tijdens een infovergadering over de toekomstige invulling van de parochiezaal”, zegt Saeys. “Om dat waar te maken, is natuurlijk ruimte nodig. Het perceel van de kerk biedt daarvoor mogelijkheden, zonder dat we de huidige parkeerplaatsen moeten elimineren om groen te realiseren. We kunnen de kerk afbreken en in de plaats een park aanleggen met een grote speeltuin voor de buurt.”

Bedoeling is wel om de kerktoren, die zo typerend is voor het zicht in Heizijde, te behouden. Ook het kunstwerk ‘Van Ars 2009', ontworpen door de Lebbeekse kunstenaar Wilfried Jacobs en momenteel te vinden in de voortuin van de kerk, moet blijven staan. Het gemeentebestuur gaat in op het aanbod van de schenking van dit werk aan Lebbeke, omdat het voor de geschiedenis van Heizijde een speciale betekenis heeft.

Saeys, die aan zijn laatste maanden als burgemeester van Lebbeke bezig is, wil de principebeslissing van het schepencollege nog in december door de gemeenteraad laten bekrachtigen. De verdere uitwerking van het dossier is dan voor het nieuwe bestuur. “Ik ben er alleszins van overtuigd dat dit een sterke meerwaarde kan betekenen voor de leefbaarheid van de dorpskern Heizijde. De site is ideaal als rustpunt en recreatiezone met groen en parkfunctie.”