Schepen Maria samen met zoon Floris op CD&V-lijst 04 juli 2018

02u39 0 Lebbeke Schepen Maria Van Keer zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen samen met haar zoon op de lijst van CD&V staan. Met zijn achttien jaar is Floris Van Damme meteen de jongste kandidaat bij de partij.

"CD&V had nood aan verjonging en Floris is een perfecte kandidaat om deze vernieuwing mee vorm te geven", zegt lijsttrekker Jan Vanderstraeten, zelf ook nog maar 26 jaar. "Voor zo ver we weten zal Floris vermoedelijk zelfs de jongste kandidaat van alle partijen in Lebbeke zijn."





Politiek lijkt Floris Van Damme in de genen te zitten. Hij is niet alleen de zoon van schepen Maria Van Keer, maar de derde generatie in deze familie die in de politiek stapt. Grootvader Richard van Keer was jaren geleden eerste schepen. "Ik was van kleins af aan geïnteresseerd in politiek", zegt Floris. "Het is me met de paplepel meegegeven. Op de lijst staan voor CD&V, lijkt me een logische volgende zet. Grootvader Richard is erg trots op mij."





De roots van Floris liggen in Wieze en in Denderbelle. Hij ging naar school in Wieze en woonde er een groot deel van zijn jeugd. Zijn grootouders langs vaderskant zijn Wiezenaars en oprichters van garage Van Damme. Zijn grootouders langs moederskant waren vaste waarde in Afspanning 't Vat in Denderbelle. De café wordt nu uitgebaat door zijn moeder Maria. Ook voor Floris is 't Vat belangrijk. "Ik kom er dagelijks in contact met inwoners van alle leeftijden en overtuigingen. Dat geeft me een goede kijk op wat er leeft onder de bevolking. Dichter bij de burger kan je niet staan", zegt hij. (DND)