Scala brengt meisjesnamen in Biekorf Nele Dooms

09 januari 2019

Het meisjeskoor Scala, onder leiding van Stijn Kolacny en zijn broer, pianist Steven Kolacny, treedt op vrijdag 11 januari op in Lebbeke. De zangeressen brengen hun nieuwste productie ‘Meisjesnamen’. Ze zingen die Vlaamse liedjes die rond meisjesnamen draaien, zoals Irene, Marijke en Anne. Scala is geliefd van Duitsland tot in China en staat vrijdag op het podium van Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Het concert begint om 20 uur. Toegangskaarten kosten 22 euro. Info en reservatie: 052/46.82.79 of via www.ccdebiekorf.be.