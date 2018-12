Sarakasi fietst 1.073 euro bij elkaar voor Music For Life Geert De Rycke

20 december 2018

De circusartiesten van circusatelier Sarakasi in Denderbelle hebben een hart voor Music For Life. Op vraag van GO! Talent Dendermonde organiseerden ze een eenwielertocht.

Op GO! Talent aan de Begijnhoflaan worden een week lang tal van activiteiten georganiseerd voor het goede doel. Afgelopen zondag strandde er een groep eenwieleraars. Zij fietsten vanuit hun circusatelier in Denderbelle tot aan de Dendermondse school, goed voor zes kilometer.

“De eenwieleraars lieten zich sponsoren per afgelegde kilometer. Stuk voor stuk deden ze hun best om zoveel mogelijk centjes bij elkaar te halen”, zegt Jeroem van Keer van circusatelier Sarakasi. “Na een geslaagde tocht waarbij alle eenwieleraars en één artiest op een tweewieler de hele route fietsten, mogen we trots zeggen dat we 2.073,20 euro mogen schenken. Als goede doel kozen we voor vzw Vergeet De Kinderen Niet.”

Op GO! Talent zijn er nog een hele week activiteiten gepland. Je kan het live volgen via www.dewarmsteschool.be. Info over het circusatelier om tegen volgend jaar zelf mee te fietsen? www.sarakasi.be.