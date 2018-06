Sanitaire wagen opgesmukt 21 juni 2018

De sanitaire wagen van Lebbeke ziet er voortaan een pak fleuriger uit. Hij is opgesmukt met schilderingen. "Sinds 2013 beschikt Lebbeke over een sanitaire wagen, die verenigingen kunnen huren tijdens evenementen en die ook bij evenementen van de gemeente wordt geplaatst", zegt cultuurmedewerkster Natalie De Smet. "Alleen zag die er nogal grijs uit. Om hem attractiever te maken, lanceerde de Cel Beeldende Kunsten een wedstrijd. Alle Lebbeekse kunstenaars en scholen konden een ontwerp maken." Een jury koos daaruit twee winnaars. De tekening van Remco Colson, met grappige sanitaire symbolen, siert vanaf nu de voorzijde. Het ontwerp van Tien Tielemans, met onder andere een badeend en de watertoren van Lebbeke, is op de zij- en achterzijde aangebracht. (DND)