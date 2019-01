Samana verwent met pannenkoeken Nele Dooms

31 januari 2019

De ploeg enthousiaste vrijwilligers van Samana, het vroegere Ziekenzorg, van Lebbeke zorgde voor wat verwennerij. De vereniging organiseerde een grote pannenkoekenbak in gemeenschapscentrum De Biekorf. Iedereen was welkom om van de lekkernij te genieten. “We mochten heel wat volk verwelkomen”, zegt voorzitter van Samana Monique Clincke. “Gelukkig stond er een gedreven team bakkers en opdieners klaar om alles in goede banen te leiden.” De opbrengst van de pannenkoekenbak wordt gebruikt voor de werking van Samana. De vereniging zet zich in voor zieken en sociaal zwakkeren in Lebbeke.