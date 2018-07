Samana is buur van het jaar 12 juli 2018

De organisatoren van de jaarlijkse Meelestraut Kermis hebben een nieuwe "buur van het jaar" verkozen. Deze keer gaat de eer naar Samana, het vroegere Ziekenzorg, van Wieze. "We gaan met deze erkenning niet lichtzinnig om", klinkt het bij het comité. "Als vereniging, die zelf volledig draait op vrijwilligers, hebben we een mateloos respect voor mensen die zich belangenloos inzetten voor anderen. Samana is in Wieze al zestig jaar actief en zet zich in voor mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. Dat verdient zeker onze waardering." Samana Wieze telt 101 leden, die elk jaar van een mooi programma met activiteiten kunnen genieten.





(DND)