Samana bakt pannenkoeken Nele Dooms

24 januari 2019

Samana Lebbeke, het vroegere Ziekenzorg, organiseert op zondag 27 januari een pannenkoekenbak. De opbrengst daarvan gaat naar de werking die Samana uitbouwt voor zieken en sociaal zwakkeren in Lebbeke. De pannenkoeken worden gebakken van 14 tot 18 uur. Smullen kan in gemeenschapscentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Voor twee pannenkoeken en een tas koffie betalen liefhebbers 4 euro. Iedereen is welkom.